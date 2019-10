Un total de 18 persones participen en el curs de formació de l'EBAP per ser assessors en casos d'assetjament sexual

Publicado 18/10/2019 10:42:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct.

Un total de 18 persones, 14 dones i cuatre homes, inicien aquest divendres el curs que imparteix l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP) entre treballadors públics de Balears per poder exercir com a assessor confidencial en situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe o orientació sexual.

Segons ha detallat el Govern en un comunicat, es tracta d'una formació 40 hores mitjançant un sistema semipresencial i que té un mes de durada. La formació està finançada pel Pacte Estatal contra la Violència de Gènere i organitzada per la direcció general de Funció Pública i Administracions Públiques del Govern, amb la participació de l'Institut Balear de la Dona.

Així mateix, l'objectiu del curs és que els participants coneguin el marc teòric i que adquireixin habilitats i coneixements per prevenir l'assetjament i ser capaços de diagnosticar conductes en aquest sentit, a més de desenvolupar habilitats pràctiques per a la gestió d'aquests casos.

Així, participaran en aquesta formació el professor de Violència contra les dones a la UIB, Enrique Urbà, la investigadora d'Estudis de Gènere a la UIB, Salut Mantero i la doctora en Psicologia i membre de l'equip investigador Estudis de Gènere de la UIB, Joanna Blahopoulou.