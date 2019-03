Unauto VTC demana al Govern que reconsideri la seva postura i pensi en la mobilitat de les illes

Publicado 13/3/2019 17:59:00 CET

Unauto VTC ha demanat al Govern que "reconsideri la seva postura" i pensi en "la mobilitat a les illes", després del Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) i altres mesures de transport terrestre, aprovat en el ple del Parlament del dimarts.

Segons ha informat l'associació en un comunicat, "ja hi ha hagut pronunciaments d'autoritats autonòmiques sobre decrets d'aquesta naturalesa, com és el cas de l'Autoritat Catalana de la Competència i el Consell de Garanties Estatutàries".

Tots dos organismes van assenyalar que imposar temps afegit, com els 30 minuts que vol instaurar el Govern, a la ja existent precontratació de les VTC "atenta contra l'article 38 de la Constitució Espanyola, de Llibertat d'empresa".

Eduardo Martín, president d'Unauto VTC, ha assenyalat que el que cerquen és "que es faci una regulació justa, que no vingui dictada per les demandes dels taxistes, com ha passat a Catalunya". "El Govern ha de fer marxa enrere en aquesta decisió, que està dissenyada per protegir el monopoli del taxi i que és contrària a les necessitats dels usuaris i de la mobilitat", ha afegit.

La patronal dels vehicles amb conductor ha recordat que restringir l'operativa de les VTC en l'arxipèlag suposaria la desaparició de nombrosos llocs de treball, així com el pagament d'una indemnització de més de 140 milions d'euros als titulars de les 212 autoritzacions que operen a la Comunitat.

A més, l'associació ha assenyalat que aquestes mesures vulneren el dret dels ciutadans de triar com moure's per les seves ciutats.