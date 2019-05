Unes 200 persones sordes de tota Espanya visitaran Palma, Sóller, Raixa o el Castell de Bellver de vacances

Publicado 7/5/2019 17:26:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 200 persones sordes participen a Mallorca en unes vacances organitzades per l'Imserso i la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE). Entre altres punts, visitaran Palma i la seva Catedral, així com Sóller, Raixa, o el Castell de Bellver.

En l'acte de presentació, que ha tingut lloc aquest dimarts, ha participat el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, al costat de la consellera insular de Benestar, Margalida Puigserver, el president de la FSIB, Marcos Pons i la de la CNSE, Concha Díaz.

Segons han explicat, les vacances, que es caracteritzen "per garantir un turisme accessible i de qualitat", tenen com a objectiu augmentar l'oferta cultural i d'oci per a aquest col·lectiu, i permetre'ls gaudir d'un espai de convivència i temps lliure "sense cap tipus de barrera de comunicació gràcies a la incorporació de la llengua de signes en totes les activitats".

La iniciativa està recolzada pel Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma, la Fundació ONZE, i Obra Social la Caixa.