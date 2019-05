'Valores en Baleares' sol·licita al Consell que es difongui 'El llibre negre de la nova esquerra'

Publicado 15/5/2019 17:36:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El President de Valors en Balears Juan José Tenorio ha registrat aquest dimecres un escrit en el Consell de Mallorca per demanar que es difongui 'El llibre negre de la nova esquerra. Ideologia de gènere o subversió cultural', dels autors Agustín Laje i Nicolás Márquez.

En el text, s'argumenta que el llibre permet ampliar coneixements sobre "la perversa ideologia de gènere i les seves nefastes conseqüències per a la societat balear", "mentre que la ideologia de gènere recorre per imposar-se, com ho han fet abans les ideologies totalitàries, a la coacció mitjançant l'adoctrinament escolar i la intrusió en les relacions privades".

Cal recordar que juntament amb 'HazteOír.org' ja van presentar el llibre anteriorment a l'Auditorium de Palma, per la qual cosa l'associació en defensa del col·lectiu LGTBI Ben Amics va presentar en el registre general de Consell una instància de denúncia.

Ben Amics va sol·licitar la instrucció i resolució d'un expedient sancionador contra els promotors de l'esdeveniment per infracció greu tipificada en el règim d'infraccions i sancions de la llei LGTBI autonòmica.

En concret, van al·legar que es tractava de l'article 36.4.i en el qual es penalitza "realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones per causa d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere".

Sobre això, el president de l'associació Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, va assegurar que l'entitat tornarà a Palma "les vegades que siguin necessàries" per "combatre l'adoctrinament" i les "lleis mordassa LGTBI" de Balears.

"Tornarem a Palma de Mallorca les vegades que siguin necessàries i al més aviat possible per denunciar l'adoctrinament i defensar el dret dels pares a educar als seus fills segons els seus valors i dels ciutadans a manifestar les seves opinions. Actuacions com aquestes demostren que les 'lleis mordassa LGTBI' existeixen", va afirmar Arsuaga, qui es va referir a la denúncia de Ben Amics com un "intent de censura" contra HazteOir.