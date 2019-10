Vox critica la signatura del conveni d'Educació per impartir religió islàmica en col·legis públics a Balears

Publicado 2/10/2019 18:28:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha criticat aquest dimarts el conveni que ha signat la Conselleria d'Educació amb la Comissió Islàmica d'Espanya a Balears per desenvolupar l'ensenyament de religió islàmica en centres públics.

Campos ha reconegut que el conveni "és legal" en virtut d'un Acord de cooperació estatal, però "crida l'atenció" que ho impulsi el Govern de PSIB, MÉS i Podem. En aquest sentit, el diputat ha acusat aquests partits de caure en "incongruències" en callar "davant la subordinació de la dona al món islàmic", entre altres arguments.

El portaveu de Vox, que ha sol·licitat al Govern l'expedient del conveni, creu que la introducció d'aquesta assignatura pot suposar "reculades en qüestions tan bàsiques com la igualtat de drets entre homes i dones" i qüestiona que es posi "al mateix nivell" que la Religió Catòlica, "el contingut de la qual forma part de la vida, de la identitat i tradicions de molts espanyols".

Campos ha afirmat que en els temaris de religió islàmica d'altres països "s'insta als nens i nenes a subratllar les seves diferències, a condemnar l'homosexualitat o a considerar el contacte visual entre tots dos sexes com a adulteri". "De no ser alguna cosa tan seriosa, resultaria divertit veure com a Balears fan malabars per quadrar la ideologia de gènere i les polítiques LGTBI amb l'Islam", ha emfatitzat.