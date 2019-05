Vuit agents realitzen controls contra l'intrusisme en el transport dos de cada tres dies en l'Aeroport de Palma

Publicado 3/5/2019 14:35:58 CET

De moment, s'han obert tres expedients per captació il·legal

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

Vuit agents realitzen des de Setmana Santa inspeccions aleatòries contra l'intrusisme en el sector del transport i la captació il·legal a l'Aeroport de Palma amb una freqüència de dues de cada tres dies, la qual cosa suposa un increment respecte a la campanya de l'any anterior en agents --passant de set a vuit-- i en dies de control --de 84 a 110-- i que, de moment, ha permès que s'obrin tres expedients.

Així ho ha presentat en roda de premsa el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, després de reunir-se amb la comissió de lluita contra l'intrusisme i on ha explicat que és perllongarà fins a octubre, "cobrint els sis mesos de temporada alta". A les actuacions hi intervindran agents de paisà, "com si fossin turistes, per exemple", un fet "que permet identificar directament les pràctiques il·legals".