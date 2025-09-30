Archivo - Una calle inundada en Ibiza, esta mañana. - CONSELL DE IBIZA - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de 61 incidentes relacionados con las lluvias hasta las 08.00 horas de este martes, la mayoría de ellos (41) en Ibiza.

Según ha informado en la red social X, además de los 41 incidentes en Ibiza se han registrado 19 en Mallorca y uno en Menorca. Los municipios más afectados han sido Sant Josep de sa Talaia (19), Ibiza (13), Selva (7), Inca (3), Santa Eulària (3), Santa Margalida (2) y, con menor incidencia, Lloret (1), Muro (1), Palma (1), Mahón (1), Pollença (1), Porreres (1), Alcúdia (1), Pollença (1) y Felanitx (1).

La mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública (25), desprendimientos de elementos urbanos (4), incendios agrícolas (2), caída de árboles (3), desprendimientos de rocas (1) y acumulación de agua en la calzada (11).

El 112 ha recomendado a la población estar atenta a las previsiones en las próximas horas y llamar al 112 si sufren cualquier incidente.