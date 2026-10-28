Sindicatos de Baleares defienden su unidad y llaman a movilizarse en la huelga general del próximo 11 de noviembre - EUROPA PRESS

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y entidades sociales de Baleares han defendido su unidad y han llamado a la población a movilizarse en la huelga general del próximo 11 de noviembre para protestar contra la precariedad salarial y exigir una bajada del precio de los alquileres ante una crisis de la vivienda que consideran "insostenible".

Así lo ha explicado este miércoles en declaraciones a los medios el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar, quien ha calificado esta unión de "histórica" y ha asegurado que se trata de un "punto de inflexión".