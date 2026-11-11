El 12% de trabajadores del Consell de Formentera secunda la huelga en una jornada sin incidentes

FORMENTERA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 12 por ciento de los trabajadores del Consell de Formentera secunda la jornada de huelga, según datos recogidos hasta las 12.30 horas por la institución insular.

En un comunicado, el Consell ha explicado que la jornada se desarrolla sin incidencias destacables, con los servicios mínimos establecidos mediante el decreto de Presidencia garantizados y las dependencias del Consell abiertas para mantener la atención a la ciudadanía.

El conseller de Recursos Humanos y portavoz del equipo de gobierno, Hugo Martínez, ha valorado el desarrollo de la jornada y ha destacado que "los servicios mínimos se han garantizado y no se han registrado incidencias destacables en el funcionamiento de los servicios públicos".

Asimismo, ha señalado que desde el Consell respetan plenamente el derecho de huelga de los trabajadores y comparten la preocupación de la ciudadanía por los motivos que han originado esta convocatoria. "Nuestra responsabilidad es, al mismo tiempo, garantizar que los servicios esenciales continúen funcionando", ha dicho.

Los servicios mínimos se han establecido en diferentes áreas de la institución, entre las que se encuentran las escuelas infantiles, la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), el Centro de Día, la Residencia y el servicio de Bomberos. También se han fijado servicios mínimos para el transporte público, el servicio de taxi y la recogida de residuos.