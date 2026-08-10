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PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 17% de las viviendas de más de un millón de euros que se venden en España están en Baleares, según datos del portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, Baleares y otras provincias como Málaga, Madrid, Barcelona, Alicante y Girona concentran hasta el 86% de la oferta de viviendas de lujo.

En cuanto a las viviendas de ultralujo, con precios por encima de los tres millones de euros, el archipiélago acapara el 28% de los anuncios.

En concreto, los datos del portal señalan que se anuncian 8.060 viviendas de más de un millón de euros en Baleares y 2.942 de más de tres millones de euros.

En términos generales, 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea.

España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Málaga y Madrid son las provincias donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que tienen cada una el 20% del total nacional.

Le siguen, muy de cerca, Baleares con el 17%, Barcelona (12%), Alicante (12%) y Girona (5%). Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y València (2% en los dos casos).

El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Las Palmas (1%), y Guipúzcoa y Vizcaya (0,7% en los dos casos).

Por el contrario, en las provincias de Zamora y Teruel apenas hay 1 vivienda en venta por encima de ese precio. Cuenca cuenta únicamente con 2, mientras Jaén tiene 3 y Lugo 5. A continuación se sitúan Salamanca, Valladolid y Albacete (6 viviendas en cada una). En estos casos, su peso sobre el total nacional es insignificante. En las provincias de Soria y Palencia no hay ninguna vivienda por encima del millón.