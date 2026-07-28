Unos 200 profesores reclaman la "recuperación íntegra" de las pagas extras y plazas de difícil cobertura en Mallorca

Concentración de los docentes por la recuperación de las pagas extras frente a la Conselleria de Educación y Universidades. - ANPE

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 docentes se han concentrado este martes en distintos puntos de Baleares para pedir la "recuperación íntegra" de las pagas extraordinarias para todos los profesores y la implantación del complemento de difícil cobertura en Mallorca.

De este modo, unos 150 maestros han secundado la protesta en Mallorca, otros 30 en Menorca y 15 en Eivissa, según ha explicado el sindicato ANPE, convocante de las concentraciones, en un comunicado.

Los participantes han escenificado, con tijeras de gran tamaño, los "recortes" que el profesorado sufriría en sus pagas extraordinarias. Además, en Mallorca se han utilizado plátanos hinchables para denunciar el elevado coste de la vida en la isla. Allí se han gritado consigas para reclamar unas pagas extras ya, una compensación es "la solución" o para solicitar que a "trabajo entero, paga entera".

El presidente de ANPE, Víctor Villatoro, ha planteado que estas reivindicaciones se incluyan en las negociaciones del nuevo acuerdo autonómico anunciado por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, hace unas semanas. "ANPE considera necesario corregir agravios retributivos que el colectivo docente sufre desde hace más de 15 años", ha apuntado.

Por otro lado, ha advertido que el "recorte" de las pagas extraordinarias que se aprobó con carácter excepcional en 2010 y, 15 años después, "continúa vigente".

ANPE ha explicado que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que las pagas extraordinarias deben incluir tanto las retribuciones básicas, como los complementos correspondientes.

Actualmente, han criticado que el Estado mantenga un "recorte" en las retribuciones básicas que suponen una pérdida de entre 600 y 1.000 euros anuales por docente. A ello se suma, en el ámbito autonómico, el recorte en las retribuciones complementarias, que representa otra pérdida anual de entre 900 y 1.300 euros por profesor.

Por todo ello, el sindicato ha iniciado una campaña de ámbito nacional para reclamar la restitución de estas cantidades y, en Baleares, hace unas semanas se iniciaron las acciones judiciales para exigir que todos los complementos autonómicos se incluyan en el cálculo de cada paga extraordinaria.

Por otro lado, han destacado que la situación en Mallorca se ha vuelto "insostenible" debido al elevado coste de la vivienda, la insularidad y las "crecientes dificultades" para cubrir determinadas plazas docentes.

Villatoro ha afirmado que ante el aumento constante de especialidades catalogadas de difícil cobertura, ANPE considera "imprescindible" implantar un plus de difícil cobertura para todos los docentes de Mallorca, que contribuya a "garantizar la estabilidad de las plantillas y a retener al personal docente en la isla".

Tras el seguimiento registrado en las tres concentraciones celebradas ante la Conselleria de Educación y las delegaciones territoriales de Menorca y Pitiusas, el presidente de ANPE ha reclamado una solución negociada con el fin de restituir este "agravio comparativo, compensar desigualdades entre colectivos y reducir el impacto de los sobrecostes que genera la insularidad en Mallorca".