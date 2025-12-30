El Gobierno no confirma los datos de Caminando Fronteras pero reconoce el fallecimiento de 63 personas en la ruta balear

Archivo - Una patera localizada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha manifestado que "no puede confirmar" los datos recogidos por la organización Caminando Fronteras sobre la ruta migratoria del norte de África hacia Baleares pero ha indicado que los "respeta" y ha corroborado el fallecimiento de 63 personas en este trayecto.

Así ha respondido el representante del Ejecutivo central en el archipiélago al ser consultado por las cifras de la entidad, que este lunes calculaban que 1.063 personas habrían perdido la vida en el intento de llegar a las costas baleares durante este 2025.

Rodríguez ha apuntado que el Gobierno no puede dar un número más allá de los cuerpos que se encuentran en las aguas de Baleares, puesto que "desconocen" la cantidad de pateras que realmente salen desde Argelia.

Así, ha indicado que los servicios de emergencias reciben llamadas de conocidos de los migrantes días después de su salida desde el punto de origen y es cuando se activan los medios como los de Salvamento Marítimo o Frontex, que ha subrayado que actúa desde febrero de este mismo año.

En ese sentido, Rodríguez sí ha puntualizado que la migración es un "drama" en el que se pierden muchas vidas", que está promovido por "mafias que hay que combatir" y que recurren a el personas en busca de un "futuro digno que no encuentran en países como Sudán, Somalia o Mali".