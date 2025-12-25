El Gobierno sobre la ILP de regularización de migrantes: "Primero es el legislativo quien tiene que responder"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una entrevista a Europa Press. - CARLOS LUJAN

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se inclina por que sea el Congreso el que avance en el procedimiento extraordinario de regularización de medio millón de migrantes a través de la Iniciativa Legislativa Popular que se encuentra en tramitación en la Cámara Baja, aunque encallada en estos momentos. No obstante, no descarta explorar otras posibilidades en caso de que esta vía no salga adelante.

"Hay que agotar esa vía primero (legislativa), sobre todo, para mandar un mensaje muy potente a la ciudadanía (...). Si luego, al final, eso no es posible, habrá que explorar otras posibilidades. Pero creo que primero es el legislativo quien tiene que responder", ha asegurado Cancela en una entrevista con Europa Press. A su juicio, el Congreso de los Diputados tiene la obligación de responder cuando "hay un respaldo además tan potente de la ciudadanía".

La secretaria de Estado lideró el pasado mes de mayo las negociaciones con los grupos parlamentarios para sacar adelante la ILP, aunque los encuentros terminaron en verano sin sacar nada en claro. En este sentido, ha explicado que conversaron con todos los grupos parlamentarios menos con Vox, que "se opone frontalmente". Respecto a los 'populares', ha recordado que ya entonces indicaron que no querían mantener "ningún diálogo" y que prefería debatirlo en la comisión correspondiente.

En cualquier caso, ha asegurado que "había un avance muy importante" y estaban "muy cerca" de alcanzar un acuerdo. "Lo que ha ocurrido tiene más que ver con la dinámica parlamentaria. Sería muy interesante que pudiera retomarse ese ámbito de negociación, porque lo que separaba en este momento a las distintas posiciones no era sustancial. Era cuestión de buscar una redacción, de ajustar un poco los planteamientos", ha explicado. Por ello, confía en que se retoman las negociaciones el próximo año.

Por otro lado, Cancela ha atribuido el descenso de entradas irregulares de migrantes en 2025 al refuerzo de la dimensión exterior de la política migratoria del Gobierno. Concretamente, ha citado la colaboración con Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos, así como un diálogo reforzado con Argelia ante el aumento de llegadas a Baleares.

Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año, han arribado a España de forma irregular por vía marítima y terrestre 35.935 personas, en torno a un 40% menos que el año pasado. Sin embargo, se han incrementado un 27,3% las llegadas a Baleares, con 7.295 entradas en 2025. En este sentido, ha especificado que los perfiles de esta última ruta son con personas cuyo destino final en muchos casos no es España sino Francia. Además, ha destacado la elevada vulnerabilidad de quienes utilizan esta vía, con una presencia significativa de mujeres y menores procedentes de zonas de conflicto armado, lo que requiere una atención diferenciada.

En cuanto al cierre decretado por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) del centro de acogida de acogida del Gobierno en esta localidad, que está recurrido por el Ejecutivo, Cancela ha garantizado que, en caso de que los tribunales no les den la razón "buscará todos los medios y recursos para que esas personas puedan seguir siendo protegidas".

Actualmente, el centro de Pozuelo de Alarcón acoge mayoritariamente a ucranianos, en su mayoría mujeres con hijos, y se encuentra lejos de su capacidad máxima, con poco más de 125 personas en un espacio con capacidad para 500 personas o más, según ha especificado.

MENORES MIGRANTES: CUMPLIRÁ CON MADRID COMO HIZO CON CANARIAS

Respecto a la orden del Tribunal Supremo de hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo, ha recalcado que el Gobierno cumplió los requerimientos relativos a Canarias y ha avanzado que hará lo mismo con la Comunidad de Madrid. "Nosotros cumplimos los requerimientos judiciales y lo que nos preocupa, ante todo y sobre todo, es la situación de los niños y de las niñas", ha subrayado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de un Pacto de Estado contra los delitos de odio, con la implicación de todas las administraciones, los medios de comunicación y las plataformas digitales. En esta línea, ha alertado del papel de las redes sociales en la difusión de bulos y mensajes xenófobos y ha reclamado una respuesta más "inmediata" para retirar estos contenidos.

"Esto al final tiene que ser una política pública de Estado y creo que en este momento debería ser uno de los objetivos fundamentales de trabajo del Gobierno, pero acompañado con todos los actores que tienen mucho que decir porque, si no, si lo hacemos de arriba a abajo, al final no va a impactar en el día a día", ha aseverado para pedir concreción en la consecución de este Pacto. "Cuando vemos que empieza a gestarse la bola tenemos que tener herramientas para que eso se desinfle", ha enfatizado.

CONTRA LA TRATA SEXUAL Y LABORAL

Cancela también ha asegurado que Migraciones participará activamente en la redacción de la futura ley de trata. En este sentido, aboga por abordar en el texto tanto la mirada de la trata con fines de explotación sexual como la laboral. "Nosotros estamos dispuestos a ser constructivos", ha dicho para recalcar que estudiarán el texto de Igualdad cuando se lo remitan.

Cancele cree que, de aprobarse la ley contra la trata, sería una manera directa de combatir la prostitución porque son "dos ámbitos que están intrínsecamente ligados". "Creo que sería uno de los grandes hitos de la legislatura, sin duda ninguna", ha concluido.