Unos 240 niños y adolescentes de Andratx disfrutan el Brutatló Kids

Varios niños y adolescentes participan en el Brutatló Kids. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Brutatló Kids ha reunido este viernes a 240 jóvenes del municipio de Andratx en una divertida jornada deportiva incluida en el programa de las Fiestas Patronales de Sant Pere de Andratx.

La prueba, que ha alcanzado su octava edición, se ha disputado por equipos de cuatro integrantes y volvió a convertirse en una de las actividades más esperadas por los más pequeños, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Los participantes completaron un recorrido compuesto por siete pruebas y obstáculos, en un ambiente marcado por el compañerismo, la superación y las ganas de disfrutar. El barro y el agua fueron protagonistas de una tarde en la que la tradicional charca volvió a ser uno de los puntos más animados y donde los jóvenes participantes más disfrutaron.

La actividad, seguida por un numeroso público durante todo el recorrido, fue organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Andratx, dirigida por Iván Sánchez, y contó con la colaboración de numerosos voluntarios y de las peñas de Andratx, encargados de dinamizar las diferentes pruebas y contribuir al ambiente festivo de la jornada.

La Brutatló Kids forma parte de las actividades previas a la Brutatló de Andratx y se ha consolidado como una propuesta que combina deporte, diversión y convivencia entre los más jóvenes del municipio.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que la Brutatló Kids se ha convertido en una cita "imprescindible" dentro de las fiestas de Sant Pere y es "un ejemplo del espíritu participativo que caracteriza a nuestro municipio".

De este modo, ha agradecido especialmente la implicación del área de Fiestas, los voluntarios, las peñas y todas las personas que hacen posible que "los más jóvenes disfruten de una jornada inolvidable".