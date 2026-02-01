Unos 2.400 trabajadores municipales participan en el programa de formación a los ayuntamientos del Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

Un total de 2.397 trabajadores municipales han participado en el programa de formación a los ayuntamientos impulsado por el Consell de Mallorca a lo largo del año pasado.

La iniciativa, desarrollada por del departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, se ha saldado con medio centenar de acciones que buscan fomentar el aprendizaje continuo de los funcionarios municipales a través de cursos, conferencias y jornadas.

Estas actividades formativas, según ha informado la institución insular en un comunicado, están vinculadas a las necesidades del personal de los ayuntamientos y del servicio que prestan al ciudadano como la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica, la contratación en el sector público, la responsabilidad patrimonial o los delitos en la gestión pública.

Se han organizado 43 acciones formativas entre cursos presenciales y virtuales, jornadas formativas y conferencias técnicas, así como otros 23 cursos de extensión universitaria que ha ofrecido el centro asociado de la UNED.

El número de inscripciones superan las 3.500, quedando en lista de espera casi 800 peticiones, y en total se han emitido 1.779 certificaciones.

NUEVAS MODALIDADES

De entre los cursos ofrecidos, el Consell de Mallorca ha destacado la buena acogida que han tenido los nuevos cursos de extensión universitaria que ha ofrecido la UNED, dado que su diversidad formativa puede alcanzar a determinados perfiles profesionales con mayor precisión.

Por primera vez, ambas instituciones han colaborado para desarrollar cursos que se ofrecerán a los funcionarios municipales y es intención de ambas seguir colaborando y acercando la formación a los trabajadores municipales.

De cara a 2026, la sección de formación de la dirección insular de Asistencia Municipal ampliará tanto las materias como la forma de impartir de los cursos como consecuencia de que se ha incorporado un catálogo formativo la modalidad de microcursos de formación.

Estos tienen la intención de facilitar el aprendizaje y la conciliación de la formación con las obligaciones laborales y personales.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha remarcado "el éxito de acogida que está teniendo la formación" y ha dicho que las actividades han recibido "una vuelta de tuerca" con la incorporación de los citados microcursos.

"La formación será mucho más flexible y mucho más adaptada a las necesidades formativas de los empleados. Así, podrán optar por uno o varios de los cursos de una misma materia, sin la necesidad de acogerse a todos ellos para obtener el certificado, lo que permitirá certificar aquellas materias a las que haya optado el funcionario con el número de horas exacta, pudiendo descartar contenidos que no se ajusten a su interés", ha expuesto.

La institución insular está trabajando para poder seguir ampliando el catálogo formativo y continuar con la colaboración con otras entidades y organismos a fin de ofrecer una formación "más profesionalizada y específica".