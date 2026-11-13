Rufián y Montero hacen camapaña en Palma: "Quiero un Gobierno del PSOE sometido a las izquierdas soberanistas"

La candidata de Podemos, Irene Montero (2d), y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián (1i), durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha apostado por un Gobierno del PSOE "sometido" a las izquierdas soberanistas para "cambiar las cosas" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Me gustaría que una izquierda española pudiera ganar, pero soy realista e intento tratar a la gente como los adultos que son y quiero un gobierno del PSOE sometido a las izquierdas soberanistas", ha afirmado en un acto de campaña de Ara Més-Front Ampli celebrado en Palma junto con la candidata de esta lista, Carme Gomila; la 'número tres', Lucía Muñoz, y la candidata de Podemos, Irene Montero.

El candidato de ERC ha puesto en valor el pacto alcanzado entre las izquierdas, por ejemplo en Baleares, remarcando que los soberanistas han hecho "un acto histórico de solidaridad" y que "lo fácil es otra cosa".

"Si es progresista, feminista, ecologista, si crees en la justicia social, en la democracia y en el antifascismo, eres de los nuestros", ha reivindicado, a la vez que ha pedido el voto para partidos progresistas, argumentando que "a todo el mundo le tiene que ir bien" para poder sumar.