El ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, en un acto en Palma- JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto crear un impuesto anual del 10 por ciento del valor de las viviendas que los grantes propietarios mantengan vacíos o no destinen a alquiler estable y asequible.

Es una de las medidas de la coalición presentadas este martes por el ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, y la candidata al Congreso de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, en Son Güells, un barrio en el que hay un asentamiento de personas que viven en caravanas.

La medida, han explicado, se aplicaría exclusivamente a los propietarios que acumulen cuatro o más viviendas y tiene el objetivo de descincentivar el acamparamiento de viviendas y facilitar que vuelvan al mercado residencial.

Bustinduy ha subrayado que esta medida, junto con la dedicación del uno por ciento del PIB a construir vivienda pública y expropiear viviendas a fondos buitre, son las tres principales iniciativas con las que Frente Amplio propone comenzar a intervenir el mercado de la vivienda.

"El objetivo es asegurar que lo que dice la Constitución se cumple y que el derecho de todo el mundo a tener una vivienda digna impere sobre los intereses económicos del uno por ciento de la población que hoy vive a costa del esfuerzo de los demás", ha destacado.

Igualmente, ha trasladado su apoyo "absoluto" a la candidatura de Ara Més-Front Ampli en las elecciones del próximo 29 de noviembre para "defender el interés de las clases trabajadoras frente a quienes se están lucrando".

Según Bustinduy, para "plantarle cara" a los poderosos "hay que tener valentía, ideas, un programa coherente y voluntad de sacarlo adelante". "Es la candidatura de Ara Més-Front Ampli la que lo va a hacer", ha dicho, deslizando que "no vale con copiar propuestas en un programa electoral".

Por otra parte, preguntado por la pareja de la vicesecretaria general del PSIB y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, después de que 'El Debate' publicara que tiene 40 propiedades en Mallorca, Bustinduy ha dicho no conocer "los detalles concretos del caso".

Sin embargo, ha defendido que "nadie tiene derecho a tener 40, 50, 100 o 1.000 viviendas y vivir del esfuerzo de los demás". "La cultura del rentismo solo genera beneficios inmensos para un 1 por ciento de la población y el sufrimiento de las clases trabajadoras".

La candidata al Congreo ha hecho refencia a las decenas de caravanas ubicadas en Son Güells cerca de una zona en la que se están construyendo nuevas promociones de alto nivel adquistivo.

"Es la imagen más clara de la desigualdad que está provocando el actual modelo inmobiliario", ha lamentdo, agregando que, por un lado, hay personas que viven en caravanas porque no pueden pagar una casa y, por otro, promociones "pensadas para aquellos que pueden pagar precios que la inmensa mayoría no".