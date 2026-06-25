Unos 300 aspirantes participan en las pruebas físicas de policía local convocadas por el Govern. - CAIB

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 300 aspirantes participan en las pruebas físicas del proceso selectivo unificado para cubrir 98 plazas de policía local en 14 municipios de Baleares.

Estas pruebas dan continuidad al proceso iniciado con la primera prueba, de carácter teórico, celebrada el pasado 23 de mayo.

Entre jueves y este viernes, un total de 295 aspirantes participan en esta nueva fase. En concreto, 249 han sido convocados hoy en Mallorca, mientras que mañana será el turno de 30 aspirantes en Menorca y de 16 en Eivissa y Formentera, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

El director gerente de la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP), Pedro Siquier, ha asistido esta mañana al inicio de la jornada en Inca, donde ha valorado positivamente el desarrollo de las pruebas y ha destacado la importancia de este proceso para reforzar las plantillas de los cuerpos de policía local.

"La coordinación entre administraciones y la unificación de los procesos selectivos nos permiten agilizar la incorporación de nuevos agentes y garantizar que los municipios dispongan de profesionales preparados para afrontar los retos actuales de la seguridad pública", ha afirmado.

Las pruebas físicas han consistido en un circuito de agilidad, una prueba de fuerza flexora de las extremidades superiores (dominadas), una prueba de resistencia de 1.000 metros y una prueba de natación de 50 metros, que se han desarrollado siguiendo este orden.

En Mallorca, los 249 aspirantes han sido convocados a las 07.30 horas en el Polideportivo Municipal Mateu Cañellas de Inca, donde se ha llevado a cabo el llamamiento, la entrega de dorsales y la comprobación de la documentación exigida, incluido el certificado médico oficial.

A continuación, el asesor del tribunal ha explicado el desarrollo de las distintas pruebas y ha resuelto las dudas planteadas por los participantes antes del inicio de los ejercicios.

Los aspirantes han ido completando las tres primeras pruebas -agilidad, fuerza flexora y resistencia- en grupos de 15 personas, pasando de manera progresiva de una prueba a otra.

Posteriormente, una vez finalizada la prueba de resistencia por parte del último grupo, los participantes se han trasladado a la piscina municipal Catalina Corró de Inca, donde se ha desarrollado la prueba de natación.

Este viernes, el proceso continuará en Menorca y en las Pitiusas. En Menorca, los 30 aspirantes convocados realizarán las pruebas en el Polideportivo Municipal de Maó, con un llamamiento previsto a las 08.00 horas.

Por su parte, los 16 aspirantes de Eivissa y Formentera llevarán a cabo las pruebas en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Eivissa (Can Misses), también a partir de las 08.00 horas.