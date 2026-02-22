Unas 300 personas disfrutan de las visitas teatralizadas en el Parlament este fin de semana

Visitas teatralizadas en el Parlament - PARLAMENT

Un total de 300 personas han visto la obra 'El grat deute' representada en el Parlament en el marco de las visitas teatralizadas este sábado y domingo.

Según ha señalado la Cámara balear, estas visitas se organizan con motivo del Día de Baleares para dar a conocer a los ciudadanos la historia del edificio y el funcionamiento de la institución.

A través de seis funciones este fin de semana, 300 ciudadanos han visto la obra 'El grat deute' de la compañía Ovnipresents. Esta pieza teatral revive un hecho histórico ocurrido en el edificio cuando era la sede del Círculo Mallorquín: los preparativos de la visita del rey Alfonso XIII en Mallorca y en el Círculo en 1904.

El próximo fin de semana, durante la tarde de día 1 de marzo y durante todo el lunes 2 de marzo, la Cámara autonómica hará una jornada de puertas abiertas que permitirá a los ciudadanos conocer la historia y funcionamiento de la institución a través de una audioguía en seis idiomas.