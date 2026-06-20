La 40º temporada de ópera del Teatre Principal de Palma concluye con un 'Rigoletto' con las localidades agotadas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuadragésima temporada de ópera del Teatre Principal de Palma llegará este domingo a su punto final con la última función de 'Rigoletto', de Giuseppe Verdi, después de haber agotado todas las localidades de las tres representaciones de este mes.

El ciclo, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, ha reunido a más de 11.000 espectadores a lo largo de este año.

El Principal ha acogido durante esta temporada la representación de obras como 'Tosca', 'Der fliegende Holländer', 'La corte de Faraón', 'Patatrac', el 'Concierto de Pascua' dedicado a Donizetti o 'La voix humaine'.

"Culminar la temporada con 'Rigoletto' y con todas las entradas agotadas confirma la fuerza del proyecto operístico del Principal. Ha sido una edición diversa, con grandes títulos del repertorio, nombres destacados de la lírica internacional y nacional y una fuerte participación de talento isleño", ha dicho el presidente insular, Llorenç Galmés.