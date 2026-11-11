Un 4,5% de trabajadores del Consell d'Eivissa secunda la huelga

EIVISSA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha destacado que un 4,5 por ciento de los trabajadores de la institución ha secundado este miércoles la jornada de huelga general.

En concreto, de una plantilla total de 819 trabajadores, 37 han secundado el paro, según ha informado la institución insular en un comunicado en el que ha detallado que la jornada se desarrolla con normalidad en la práctica totalidad de los servicios del Consell, sin registrarse incidencias significativas.

En relación al transporte público, el servicio de autobuses ha funcionado con total normalidad, con una reducción del 4 por ciento de los viajes programados.

SEGUIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO EIVISSA

Por su parte, el Ayuntamiento de Eivissa ha destacado que 32 trabajadores han secundado el paro sobre una plantilla total de 402 empleados, el 7,96 por ciento del total, si bien en estos datos están excluidos los agentes de Policía Local.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los servicios mínimos establecidos se han garantizado y los centros municipales han abierto.