Unas 50 personas asisten al estreno de un ciclo de conciertos en el Palacio del Consell. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 50 personas han disfrutado del concierto del Dúo Van Roy-Roig, cita inaugural del ciclo musical 'Concerts al Palau', en el salón de plenos del Consell de Mallorca, dentro de una nueva propuesta cultural de la institución insular, que se celebrará durante los fines de semana del mes de junio.

El dúo formado por la soprano mallorquina Cristina Van Roy y el pianista Joan Roig han deleitado a los asistentes con un repertorio de obras clásicas y 'lieder' de compositores como Chopin, Grieg y Orfila, así como piezas contemporáneas.

Ahora el ciclo continuará con tres conciertos más, las actuaciones de 'The Margarettes' (domingo 14 de junio a las 18.30 horas), trío que destaca por un repertorio versátil y que versionan grandes éxitos del pop y del rock de diferentes épocas; 'Ovella Negra' (domingo 21 de junio a las 18.30 horas), una propuesta musical que fusiona la música tradicional de Mallorca con el jazz; y la 'Coral de Montlliri' (domingo 27 de junio a las 18.30 horas), la formación vocal de Montuïri, integrada por 52 cantantes y dirigida por Maria Magdalena Oliver.