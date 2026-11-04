El 65% de los artistas de Mallorca no recibe remuneración por exponer en espacios públicos, según una encuesta

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PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Creadors de Mallorca (UCM), una nueva organización de artistas, ha señalado que el 65,3 por ciento de los creadores de la isla no reciben compensación económica por exponer en espacios públicos.

Se trata de uno de los resultados de una encuesta que la entidad ha realizado a 171 artistas de Mallorca y que detallarán este sábado en la presentación oficial de la organización.

UCM ha explicado este miércoles en un comunicado que la constitución de esta entidad nace con la voluntad de fortalecer la comunidad artística de Mallorca y contribuir al desarrollo de un ecosistema cultural "más sostenible, participativo y profesional".

Su objetivo, añaden, es reclamar condiciones profesionales "justas" y "una remuneración digna" para los artistas visuales y creadores de la isla. Asimismo, la entidad quiere actuar como interlocutora ante ayuntamientos, instituciones culturales y medios de comunicación.

La organización hará público además su Decálogo de Buenas Prácticas, un documento que recoge "los principios mínimos" para garantizar "una relación justa" entre artistas e instituciones y organizadores de eventos culturales.