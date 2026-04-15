El 77% de las medidas del Plan de Igualdad de la CAIB están en ejecución o finalizadas. - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 77% de las medidas del IV Plan de Igualdad de la CAIB 2024-2027 están en ejecución o finalizadas, según se ha trasladado este miércoles durante la Comisión de Igualdad, que ha aprobado el Informe de evaluación intermedia.

En la reunión, presidida por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, se ha informado de que el 15% de las actuaciones previstas en el plan ya se han finalizado y que un 62% se encuentran en ejecución, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, la Conselleria ha destacado un amplio programa formativo en materia de igualdad, entre ellas un módulo dirigido al profesorado sobre la perspectiva de género.

El año pasado también se puso en marcha un buzón de correo para recibir sugerencias, quejas o dudas sobre los aspectos relacionados con el uso del lenguaje no sexista en los comunicados y las publicaciones de la Administración de los servicios generales.

Además, se ha conseguido que en 2024 y 2025 la totalidad de los materiales didácticos se hayan adaptado a la Guía para un lenguaje no sexista.

El área también ha destacado que el pliego para la adjudicación del servicio de corrección y traducción de los materiales didácticos recoge que la empresa adjudicataria debe tener en cuenta las orientaciones sobre el uso de un lenguaje neutro e igualitario.

El programa de formación para directivos de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) también ha llevado a cabo un taller para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la corresponsabilidad.

En cuanto al impulso de la formación en modalidad no presencial, cabe destacar que en 2024 y 2025 esta modalidad ha representado el 75,5 y el 72,6% del total, respectivamente.

Asimismo, distintos colectivos de la CAIB reciben formación sobre protocolos de actuación en caso de acoso sexual y detección de violencias machistas.

En relación con las víctimas de violencia machista, la EBAP ha puesto en marcha un protocolo que garantiza su anonimato.

La Dirección General de Función Pública también está analizando la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales con perspectiva de género, y forma en esta materia a las personas responsables de seguridad y salud laboral.

En la evaluación sobre las dificultades para acceder a un puesto superior en la Administración a través de concurso de traslados, se ha comprobado que el 63,5% de las mujeres ascienden hasta cuatro niveles o más, mientras que los hombres lo hacen en un 64,4%.