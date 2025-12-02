El 79% de las entidades locales de Baleares no cumplen con la ley para bajar la temporalidad de sus empleados al 8%

Ayuntamiento de sa Pobla. - PP DE SA POBLA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha constatado que al acabar 2024 57 de las 69 entidades locales de Baleares, es decir el 79% del total, no habrían alcanzado el objetivo de situar la temporalidad de sus empleados públicos por debajo del 8% como marca la Ley 20/2021, conocida como la 'Ley Iceta' por el exministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta.

Así se desprende de un informe remitido por este organismo al Parlament, en el que evalúa los procesos de estabilización llevados a cabo por las entidades locales de Baleares entre 2022 y 2024, según ha explicado la Sindicatura de Comptes en una nota de prensa.

Este informe abarca toda la administración general de todos los ayuntamientos, así como la entidad local menor de Palmanyola y las mancomunidades establecidas en Baleares.

Se trata de una fiscalización operativa que revisa el grado de cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, pertinencia, relevancia, coherencia interna y externa, entre otros.

Los procesos de estabilización regulados en la Ley 20/2021 surgen como una medida de carácter inmediato para remediar la "elevada temporalidad" que existe, con el objetivo de situarla por debajo del 8% del total de efectivos y para articular medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad en el futuro.

BUNYOLA, SINEU Y SANT JOAN, ENTRE LOS CUMPLIDORES

Al finalizar 2024, de las 69 entidades locales de Baleares que han tramitado algún proceso, tan sólo 12 alcanzan el objetivo de situar la tasa de temporalidad estructural en el 8% o inferior.

Estas entidades locales son los ayuntamientos de Alaró, Ariany, Banyalbufar, Bunyola, Montuïri, Sant Joan, Santa Eugènia, Santanyí, Sencelles, Sineu, Villafranca de Bonany y la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Públicos Insulares.

Por su parte, ha habido tres entidades locales que no han llevado a cabo procesos y que al cierre de 2024 alcanzan también el objetivo de temporalidad estructural del 8%, que son los ayuntamientos de Escorca y Petra y la Mancomunidad de Tramuntana.

De las 69 entidades, 21 --el 29%-- han concluido los procesos de estabilización, mientras que las otras 36 --el 50%-- no han llegado a concluir todos los procesos selectivos en la fecha límite.

"Esta situación obedece, principalmente, a una debilidad del diseño de la política de los procesos de estabilización, dado que no se previó, entre otros aspectos, la aplicación de sanciones o penalizaciones en caso de incumplimiento de los plazos fijados por la normativa o la interposición de los numerosos recursos y reclamaciones administrativas que han ralentizado el desarrollo y la finalización en plazo de dichos procesos", han resaltado.

Por otra parte, han constatado que, si se estableciera la hipótesis de que todas las plazas ocupadas por personal temporal de naturaleza estructural hubieran sido adjudicadas a 1 de junio de 2022, parece que los procesos de estabilización "no serían suficientes" para reducir la tasa de temporalidad estructural hasta alcanzar el objetivo del 8%.

De hecho, a 31 de diciembre de 2024, la tasa de temporalidad estructural del conjunto de las administraciones públicas locales de Baleares se situaría en el 13,2%, todavía por encima del objetivo establecido en la Ley 20/2021.

Parte de este incumplimiento vendría dado, en primer lugar, por la existencia de plazas temporales de naturaleza estructural que "no cumplían los requisitos establecidos en la Ley 20/2021" y, por lo tanto, "no se pudieron incluir en los procesos de estabilización".

En segundo lugar, han resaltado la variación de la plantilla de las entidades locales y, en especial, el incremento de la cobertura de plazas vacantes, y, en tercer lugar, por la falta de uso de las entidades locales de la tasa específica habilitada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 vinculada a los dos puntos anteriores.

Además, han destacado el bajo nivel de temporalidad estructural --1,9%-- que representaría el personal laboral sobre el total de la tasa de temporalidad estructural, si se considerara la hipótesis anteriormente indicada.

PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN INEFICACES PERO REDUCEN LA TEMPORALIDAD

Por lo tanto, se puede concluir que los procesos de estabilización en el conjunto de las entidades locales de Baleares "no han sido eficaces", dado que no alcanzan el objetivo fijado por la Ley 20/2021.

No obstante, han permitido reducir la tasa de temporalidad estructural de las entidades locales, que han pasado del 35,5% que presentaban en junio de 2022 al 18,9% que alcanzan a 31 de diciembre de 2024.

Por otra parte, también se puede concluir que el personal funcionario representa un porcentaje superior respecto del personal laboral sobre el total de la tasa de temporalidad estructural del personal de las entidades locales de BalearEs, dado que de la tasa del 18,9%, el 12% corresponde al personal funcionario.

En relación a la recomendación que se incluye en el Decreto ley 6/2022, para reducir la temporalidad en el empleo público de las Baleares por debajo del 5% en todos los sectores de las administraciones de Baleares, a partir de la información obtenida por la Sindicatura de Comptes se ha observado que tan sólo ha alcanzado este objetivo un total de 13 entidades locales, de las que tres corresponden a entidades que no han llevado a cabo procesos de estabilización.

De este modo, han concluido que de las actuaciones derivadas de los procesos de estabilización llevadas a cabo por las entidades locales de Baleares resultan "conformes", en todos los aspectos más significativos, a la normativa que las regula y garantiza el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público de acuerdo con los objetivos, el alcance y la metodología indicados en los apartados correspondientes.

La Sindicatura recomienda la adopción de 15 propuestas de mejora sobre la base de los trabajos de fiscalización efectuados. Entre ellas se encuentra la negociación colectiva de los procesos selectivos, realizar un estudio de las necesidades estructurales de cada entidad, convocar con regularidad procesos de selección y cumplir con las obligaciones de publicidad y transparencia en el nombramiento de adjudicatarios.