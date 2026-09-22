El 80% de las prostitutas atendidas por Médicos del Mundo Baleares ejerce la prostitución de forma deslocalizada

Un miembro de Médicos del Mundo accediendo a una vivienda. - MÉDICOS DEL MUNDO

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo Baleares ha alertado este martes del avance de la prostitución deslocalizada, que alcanza el 80 por ciento del total de las personas que ejercen la prostitución atendidas por la entidad, algo que aseguran que dificulta la detección, acompañamiento y protección de las personas que se encuentran en contexto de prostitución.

La organización ha explicado en un comunicado que este tipo de prostitución aumenta el aislamiento de las personas que la ejercen y limita el acceso a recursos sanitarios, sociales y de protección, al tiempo que dificulta la detección de posibles situaciones de trata y explotación sexual.

La deslocalización también puede incrementar la dependencia respecto a los proxenetas que controlan los anuncios en internet, los teléfonos de contacto y los desplazamientos, entre otros aspectos.

A todo ello se suman otros factores de vulnerabilidad, como la situación administrativa irregular, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de los recursos comunitarios disponibles o la ausencia de redes de apoyo.

La prostitución deslocalizada consiste en desplazar la actividad desde los espacios tradicionalmente identificables, como calles y clubes, hacia espacios de carácter privado, como pisos particulares, viviendas turísticas, hoteles o yates. Este tipo de prostitución aumenta el aislamiento de las personas que la ejercen.

PROSTITUCIÓN DESLOCALIZADA EN MALLORCA

Durante el último año, la entidad atendió a 1.045 personas en contexto de prostitución en Mallorca, de las cuales el 90 por ciento eran mujeres.

Según la organización, esta cifra no implica que todas las personas atendidas sean víctimas de trata, pero sí se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y requieren una atención especializada para valorar su situación.

La prostitución deslocalizada se intensifica en Mallorca durante la temporada turística debido a que el aumento de la demanda vinculado al turismo favorece el traslado constante de las mujeres entre hoteles, viviendas turísticas, embarcaciones y otros espacios privados.

Esta movilidad forzada dificulta la detección de posibles situaciones de explotación, rompe los procesos de acompañamiento y reduce las oportunidades de que las mujeres puedan recuperar la estabilidad necesaria para salir de contextos de violencia y explotación o denunciar a quienes se benefician de ellas.

Médicos del Mundo ha reforzado la prospección en el contexto prostitucional con estrategias de acercamiento y detección a través de medios digitales, sin abandonar las salidas presenciales de proximidad en diferentes zonas de la isla, principalmente en Palma, s'Arenal, Magaluf, Manacor, Inca, Playa de Muro, Alcúdia y Campos, entre otros municipios.

La entidad ha recordado indicadores para detectar una posible situación de trata o explotación, como la falta de libertad para decidir dónde vivir o trabajar, el control de los desplazamientos por parte de los proxenetas, la retención de documentación, el engaño sobre las condiciones laborales o la imposición de deudas.

LEY CONTRA LA TRATA Y EXPLOTACIÓN

La organización, coincidiendo con el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, ha exigido la aprobación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos.

Según la propuesta, la ley debería garantizar una respuesta coordinada, integral y centrada en los derechos y necesidades de las supervivientes, especialmente de las mujeres y niños víctimas de trata y explotación sexual.

Médicos del Mundo ha alegado que una respuesta integral "debe abarcar todas las fases del proceso", desde la prevención y la detección hasta la atención especializada y la reparación.

Por otro lado, ha considerado "imprescindible" superar la fragmentación de recursos y servicios, garantizando una coordinación entre las administraciones y entidades especializadas.

Así, han pedido que la atención sanitaria, el apoyo psicológico, el asesoramiento jurídico y los recursos de recuperación e inserción social formen parte de un mismo itinerario de protección integral, sostenido mediante garantía y financiación pública suficientes.