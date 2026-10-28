El 82% de empresas turísticas pitiusas reconoce que la vivienda dificulta la captación de trabajadores

EIVISSA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 82 por ciento de empresas participantes en una encuesta de la Federación Hotelera pitiusa considera que el acceso a la vivienda afecta mucho a la captación o permanencia de los trabajadores y el 18 por ciento restante señala una afectación moderada.

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha presentado su primera encuesta de clima laboral entre sus empresas asociadas con el objetivo de disponer de un diagnóstico sobre las principales dificultades y necesidades del sector en la gestión de sus plantillas.

En el documento, el 90 por ciento ha identificado la vivienda asequible o la facilitación de alojamiento como una de las medidas con mayor eficacia potencial para mejorar la retención del personal. Ante esta situación, el 76 por ciento de los participantes declara haber facilitado alojamiento a parte de su plantilla, ya sea mediante recursos propios, gestión directa, ayudas, alquileres o acuerdos con terceros.

La Fehif ha considerado que este esfuerzo responde a la necesidad de cubrir las plantillas y facilitar condiciones de alojamiento adecuadas a los trabajadores ante las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, la Federación ha destacado también que esta respuesta empresarial no debe convertirse en una obligación general ni sustituir las actuaciones necesarias para abordar el problema.

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera ha presentado su primera encuesta de clima laboral entre sus empresas asociadas con el objetivo de disponer de un diagnóstico sobre las principales dificultades y necesidades del sector en la gestión de sus plantillas.

La patronal, en rueda de prensa, ha explicado que en esta primera edición han participado empresas que gestionan 96 establecimientos y 24.266 plazas de alojamiento turístico. Esta capacidad representa cerca del 28 por ciento de las 86.795 plazas que suman Eivissa y Formentera en las tipologías de alojamiento analizadas.

Los participantes en la encuesta representan el 42,69 por ciento de las plazas asociadas.

Desde la Fehif han señalado que la encuesta "permite pasar de las experiencias individuales a un diagnóstico compartido y con datos. Los resultados confirman que la vivienda condiciona la capacidad del sector para atraer y mantener a sus equipos, y ofrecen una base rigurosa para seguir trabajando con las administraciones y los agentes sociales en soluciones".

DIFICULTADES EN LAS PLANTILLAS

Según la encuesta, el 78 por ciento de las empresas participantes reconoce dificultades para completar la plantilla prevista durante la temporada. El 48 por ciento del total de participantes califica estas dificultades de moderadas o graves. Asimismo, el 44 por ciento señala que la falta de personal adecuado ha afectado de forma moderada o elevada al funcionamiento del establecimiento.

Pisos y limpieza, cocina y sala y restauración concentran las mayores dificultades de cobertura, con un 62, un 56 y un 44 por ciento de menciones, respectivamente. Estos departamentos también destacan entre las áreas con mayor rotación, lo que refleja que el reto no se limita a incorporar trabajadores, sino que incluye favorecer su continuidad.

Respecto a la temporada anterior, el 46 por ciento de los participantes considera que la rotación ha aumentado; el 36 por ciento que se ha mantenido y el 12 por ciento que ha disminuido. Para un 6 por ciento, no ha sido significativa.