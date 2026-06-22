El 94% de los menores de tres años obtiene plaza en el centro educativo elegido como primera opción en Baleares

El conseller de Educación, Antoni Vera, en rueda de prensa este lunes - CAIB

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 94,14% de los menores de tres años ha obtenido plaza en el centro educativo elegido como primera opción, según ha informado este lunes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que ha detallado que el número de solicitudes para cursar 4º de infantil el próximo curso es de 6.651 en las islas.

Según ha detallado Vera, el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se ha cerrado con 11.098 solicitudes registradas en todos los niveles educativos. De ellas, 6.651 corresponden a menores de tres años que accederán a 4º de educación infantil, 5.068 de ellos en Mallorca, 549 en Menorca, 988 en Eivissa y 46 en Formentera.

En el caso específico de los niños de tres años, el grado de asignación en primera preferencia se sitúa en niveles "muy elevados" según la Conselleria ya que 6.261 alumnos han sido admitidos en el centro elegido como primera opción. Por islas, en Mallorca el 95,24% de las 5.068 solicitudes han sido asignadas a la primera opción; en Menorca el 94,54% de 549 alumnos; el 87,96% de 988 niños de Eivissa; y el 100% de las 46 solicitudes de Formentera.

En el conjunto de Baleares, un 3,98% del alumnado (265 niños) ha sido asignado a alguna de las opciones alternativas indicadas por las familias y permanecerá en lista de espera hasta el 30 de septiembre ante posibles vacantes.

Además, un 1,88% de las solicitudes (125 casos) no ha sido resuelto en esta primera fase, por lo que estas familias cuentan con una cita con el servicio de Escolarización para garantizar la asignación de una plaza.

En el municipio de Palma, para el curso 2026-2027 se han registrado 2.015 solicitudes para 4º de educación infantil. De ellas, 1.947 niños (96,63%) han conseguido plaza en el centro elegido como primera opción. Además, 55 solicitudes (2,73%) han sido asignadas a la segunda preferencia, mientras que únicamente 13 alumnos (0,65%) permanece sin plaza en esta primera adjudicación.

En términos globales, el 99,35% de las solicitudes han sido atendidas con una plaza escolar dentro del propio municipio.

La Conselleria ha destacado el alto nivel de tramitación digital ya que el 91,84% de las solicitudes -un total de 10.185- se ha presentado de forma telemática.

Cabe recordar que para el curso 2026-2027 se ha implantado la nueva zonificación escolar en zona única en Palma y en otros municipios de Baleares. Según la Conselleria, esta medida, desarrollada de forma progresiva, refuerza la libertad de elección de centro por parte de las familias y contribuye a una distribución más equilibrada del alumnado. Asimismo, el departamento de Vera defiende que la zona única favorece la cohesión social, permite un uso más eficiente de los recursos educativos disponibles y facilita una mejor adecuación de la oferta de plazas a la demanda real.