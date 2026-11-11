El 94,1% de los comercios de Baleares encuestados por Afedeco abre con normalidad pese a la huelga general

Archivo - Varias personas van de compras durante el Black Friday, en el centro comercial FAN Mallorca Shopping, a 24 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

La patronal no dará cifras sobre el seguimiento de los trabajadores hasta tener los datos "suficientemente contrastados" PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 94,1% de los más de 200 comercios de Baleares encuestados por la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha abierto con normalidad durante esta jornada de huelga general de este miércoles, mientras que el 5,9% ha abierto con algunas limitaciones.

Los datos recabados por la patronal también muestran que el 82,4% de los establecimientos no ha experimentado ninguna alteración en su actividad comercial, mientras que el 11,8% ha declarado haber sufrido una afectación moderada y para el 5,9% restante ha sido grave.

Afedeco, en un comunicado, ha destacado principalmente las dificultades de transporte y algunas situaciones puntuales relacionadas con concentraciones o piquetes informativos.

La presidenta de la patronal, Joana Manresa, ha considerado que estos datos reflejan que la jornada ha transcurrido con un predominio de la normalidad en el sector comercial.

"Es una valoración positiva, aunque no podemos olvidar que algunos establecimientos sí han sufrido dificultades y que detrás de cada incidencia hay empresarios, trabajadores y negocios que han tenido que afrontar una jornada complicada", ha sostenido.

Manresa también ha subrayado la importancia de conocer cómo ha afectado la convocatoria a los trabajadores del sector. En este sentido, la información recibida hasta ahora apunta a una participación reducida en la huelga.

Según ha indicado, la federación comercial está analizando las respuestas recibidas por los establecimientos y no dará cifras sobre el seguimiento de los trabajadores hasta tener los datos "suficientemente contrastados".

Afedeco seguirá recopilando y revisando la información para completar la valoración de esta jornada de huelga general y conocer con mayor precisión las repercusiones que la convocatoria ha tenido sobre el comercio balear.