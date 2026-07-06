Abaqua completa el plan de limpieza de los bombeos en la EDAR Eivissa

EIVISSA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), entidad adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha completado un plan de limpieza exhaustiva de los bombeos asociados a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Eivissa para preparar las instalaciones ante el incremento de actividad propio de la temporada alta.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, la actuación, desarrollada durante los meses previos al verano, permite reforzar la seguridad, fiabilidad y capacidad de respuesta de la red de saneamiento en un periodo en el que aumenta de forma notable el volumen de aguas residuales generado, especialmente en las zonas con mayor actividad residencial, turística y portuaria.

Los trabajos han consistido en comprobar el estado general de los bombeos y retirar residuos, arenas y acumulaciones que pueden afectar al correcto funcionamiento de los equipos. Con ello, se reduce el riesgo de incidencias, se mejora la continuidad del servicio y se previenen posibles molestias por olores asociadas a acumulaciones puntuales de residuos en las arquetas.

La intervención se ha desarrollado en todos los bombeos, con especial atención a los situados en la zona del puerto y Talamanca, dos puntos especialmente sensibles por su ubicación y por el volumen de agua que gestionan.

En el caso de la EBAR Port, su papel es especialmente relevante, ya que cuenta con un tanque de tormentas y un bombeo de pluviales anexos que ayudan a evitar inundaciones en Eivissa y a minimizar posibles alivios al mar en el entorno portuario, ha informado la Conselleria.

Durante esta intervención se han retirado más de 100 toneladas de desbaste que llega a través de la red de saneamiento municipal y se acumula en las arquetas de bombeo. Con estos trabajos, el sistema se ha adelantado a las necesidades propias de la temporada alta.

Esta actuación se enmarca en la nueva etapa del servicio de depuración de Eivissa y Formentera después de que Abaqua, responsable del servicio, adjudicara a la UTE formada por las empresas Facsa, Islasfalto y el grupo Juan Bufí la gestión y explotación de las EDAR y de sus redes de saneamiento asociadas.