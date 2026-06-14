Abierta la convocatoria de ayudas para impulsar la formación profesional en régimen intensivo

Un alumno de Formación Profesional (FP) - CAIB

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha convocado las ayudas económicas destinadas a empresas y entidades sin ánimo de lucro para fomentar y mejorar las enseñanzas de formación profesional en régimen intensivo durante el curso 2025-2026.

Esta línea de ayudas tiene como finalidad reforzar el régimen intensivo de formación profesional y mejorar la calidad de la formación práctica del alumnado mediante su participación activa en entornos laborales reales.

También pretende favorecer una colaboración más estrecha entre los centros educativos y el tejido productivo de Baleares, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La convocatoria se dirige a empresas y entidades sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas, que tengan alumnado de formación profesional en régimen intensivo contratado mediante un contrato de formación en alternancia.

La actividad laboral debe desarrollarse en centros de trabajo situados en el archipiélago y los contratos deben haber sido formalizados durante el curso escolar 2025-2026.

Las ayudas pueden alcanzar hasta un máximo de 2.000 euros por cada alumno contratado durante todo el curso. En los casos de contratos de menor duración, la cuantía se calculará proporcionalmente.

Cada entidad podrá solicitar subvención para un máximo de seis alumnos y el plazo de presentación de solicitudes se inicia este lunes, 15 de junio, y finaliza el 10 de septiembre, ambos incluidos.

La tramitación debe realizarse exclusivamente por vía telemática, mediante el procedimiento habilitado en la sede electrónica de la CAIB.