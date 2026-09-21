Abierta la inscripción para estudiantes de Baleares que quieran participar en la XVI edición de Young Business Talents

Archivo - Jóvenes riojanos podrán poner a prueba su talento empresarial en la XVI edición de Young Busines - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de la XVI edición de Young Business Talents ha abierto el proceso de inscripciones, hasta el día 21 de octubre, para estudiantes de 14 a 21 años de Baleares que cursen el último curso de secundaria, bachiller o ciclos formativos.

La organización ha señalado este lunes en un comunicado que la competición comenzará en noviembre, combinará diferentes fases online desde las aulas con el acompañamiento de sus profesores, y culminará con una gran final presencial en Madrid en marzo.

En la final, bajo el título 'Mejores empresarios virtuales de España', los finalistas compartirán la experiencia con otros estudiantes procedentes de otros puntos de España. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos.

La participación en la competición es gratuita. Los equipos de cada centro recibirán el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT para poder participar, una herramienta valorada en más de 3.000 euros.

Young Business Talents es una competición en la que medirán sus habilidades empresariales con jóvenes de todas las comunidades autónomas. La iniciativa permite a los participantes ponerse al frente de su propia compañía virtual, experimentar en primera persona cómo funciona una empresa y demostrar su talento empresarial.

Los estudiantes trabajarán por equipos y actuarán como directivos al tener que gestionar una empresa del sector de la automoción a través de un simulador de gestión empresarial.

Tendrán que preparar sucesivos planes de gestión para sus empresas y vender diferentes modelos de vehículos mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas, para conseguir que su compañía obtenga los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Las decisiones que adopten tendrán consecuencias sobre la evolución de sus compañías, ya que los equipos competirán entre sí dentro de un mercado virtual en el que tendrán que anticiparse a sus rivales y adaptar su estrategia para conseguir los mejores resultados.

"Los jóvenes necesitan mucho más que conocimientos teóricos para afrontar con garantías su futuro académico y profesional. Necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y, sobre todo, saber aplicar aquello que aprenden", ha destacado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués.

Para los profesores, Young Business Talents supone contar con una herramienta que permite trasladar la realidad empresarial al aula de una forma sencilla, práctica y motivadora.

Nogués ha indicado que el programa "permite dinamizar las clases, despertar una mayor participación y facilitar que conceptos que pueden resultar abstractos se comprendan a través de la experiencia".

En la pasada edición, un total de 127 jóvenes estudiantes de cuatro centros docentes de Baleares participaron en el programa. Estos se enfrentaron a 11.187 jóvenes de 406 centros de toda España. Las comunidades autónomas que contaron con mayor representación fueron Andalucía, Galicia, Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla y León.