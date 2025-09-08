Abiertas las solicitudes del 'Cheque formación': 124 cursos gratuitos en sectores estratégicos

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Público y Diálogo Social ha abierto este lunes, 8 de septiembre, las inscripciones al programa piloto 'Cheque formación', que ofrece 124 cursos gratuitos relacionados con sectores estratégicos, especialmente el de la construcción y las instalaciones, personas ocupadas y paradas.

Este plan subvenciona formación presencial en especialidades como la fontanería, la electricidad, la climatización, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales (PRL), según ha trasladado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

En total, se ofrecen 2.844 plazas a través de cinco entidades de formación. La mayoría de cursos se imparten en Palma, pero también los hay en Menorca e Ibiza.

Para acceder al programa, las personas desocupadas tienen que pedir cita previa con el personal de orientación y acudir a las oficinas del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) para formalizar su inscripción. En cambio, las personas que ya están empleadas pueden inscribirse directamente a través de las entidades de formación adheridas.

Las acciones formativas tienen un importe subvencionado que oscila entre 171,6 y 772,2 euros, en función de la especialidad, y esta cantidad cubre el coste total del curso elegido. Así, cada participante dispondrá de un cheque formativo para poder escoger la formación que mejor se adapte a su perfil y a sus necesidades.

En la primera fase del programa participan las entidades Asinem, la Fundación Patronato Obrero de Sant Josep, la Fundación Laboral de la Construcción, Hotecma e Infocal Formación.

Estas cinco entidades ofrecen cursos de cálculo y diseño de instalaciones de gas, fontanería, climatización, prevención de riesgos laborales, electricidad, montaje de andamios y torres tubulares, domótica, instalación y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y operaciones con plataformas elevadoras móviles de personal, entre muchos otros.