'Cheque formación' del Govern: cursos gratuitos en sectores estratégicos

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el director del SOIB, Ismael Alonso, presentan el 'Cheque formativo'. - CAIB

Se puede solicitar a partir del 8 de septiembre y ofrece más libertad a las personas para elegir centro, especialidad y fechas

PALMA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Público y Diálogo Social ha impulsado el programa piloto 'Cheque formación' con el objetivo de subvencionar cursos de formación presenciales para personas tanto desempleadas como empleadas en sectores estratégicos.

El plan está dotado con un millón de euros y se podrá empezar a solicitar el próximo lunes, 8 de septiembre, según han explicado la consellera del ramo, Catalina Cabrer, y el director del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), Ismael Alonso.

La iniciativa permite subvencionar formación presencial en especialidades como la fontanería, la electricidad, la climatización, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales, entre otros. En esta primera fase, participan cinco entidades de formación con una amplia oferta de cursos.

Según han explicado, cuando una persona solicite participar en el programa, el SOIB le concederá un cheque formativo equivalente al importe subvencionado del curso. El participante podrá elegir la formación que mejor se adapte a su perfil, la especialidad, el centro de formación y las fechas dentro de la oferta disponible de las entidades adheridas.

Los cursos tienen un importe subvencionado que oscila entre los 171,6 y 772,2 euros, en función de la especialidad, y se pueden iniciar desde la publicación de la lista de entidades adheridas en la web del SOIB hasta el 28 de febrero de 2027.

El objetivo es garantizar más flexibilidad y libertad de decisión a las personas interesadas, a la vez que se asegura que la formación esté vinculada a sectores con demanda laboral elevada.

La consellera de Trabajo ha subrayado que el programa piloto supone "un paso adelante" en las políticas activas de empleo al dar libertad a las personas para escoger la formación y, al mismo tiempo, concentra el esfuerzo público en los sectores con más oportunidades de trabajo.

"El Govern cumple con la palabra dada con la puesta en marcha del 'Cheque formación', tal y como se comprometió en el programa electoral", ha agregado Cabrer.

Así, ha explicado que pueden acceder al programa tanto personas desempleadas, que tienen que pedir cita previa con un orientador y acudir físicamente a las oficinas del SOIB, como personas empleadas, que se pueden inscribir a través de las entidades adheridas.

En la primera fase del programa participan las entidades Asinem, la Fundación Patronato Obrero de Sant Josep, la Fundación Laboral de la Construcción, Hotecma e Infocal Formación.

Estas cinco entidades ofrecen cursos de cálculo y diseño de instalaciones de gas, fontanería, climatización, prevención de riesgos laborales, electricidad, montaje de andamios y torres tubulares, domótica, instalación y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y operaciones con plataformas elevadoras móviles de personal, entre muchos otros.