Abierto en Ibiza un expediente sancionador por valor de 417.000 euros contra una vivienda turística ilegal

IBIZA

IBIZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado el inicio de un expediente sancionador de 417.000 euros contra el propietario de una vivienda del municipio que fue detectada por los servicios de inspección municipales ejerciendo una actividad de alquiler turístico sin licencia.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el motivo se considera una infracción grave al destinarse el inmueble a un uso contrario al definido por la ordenación urbanística del municipio. Esta sanción, que se ejecuta por la vía urbanística, es independiente de otras que pudieran imponer otras administraciones por desarrollar una actividad turística sin licencia.

Al ser considerada grave, supone que la sanción propuesta asciende al 75 por ciento del valor de mercado de la vivienda.

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha asegurado que su Consistorio va a ser "implacable" en su lucha contra el intrusismo en todos los ámbitos y, especialmente, en el de la vivienda turística.

"Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda y seguimos encontrándonos viviendas destinándose a un uso distinto para el que fueron construidas. Este expediente se inició en 2024 y tenemos pendiente ejecutar nuevos expedientes sancionadores, así que el ciudadano puede ver que seguimos trabajando, las inspecciones funcionan y el que piense que puede venir a la ciudad a incumplir la ley, se equivoca. Seremos muy firmes con esto y pronto anunciaremos nuevas sanciones", ha advertido.