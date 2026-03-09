Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios, Honores y Distinciones 2026 del Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca abre el plazo para presentar candidaturas a los Premios, Honores y Distinciones 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca abre del 20 al 31 de marzo el plazo para presentar candidaturas a los Premios, Honores y Distinciones 2026, los máximos galardones que otorga la institución insular y que reconocen la trayectoria y la aportación de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y al prestigio de la isla.

Durante este periodo, la ciudadanía y los ayuntamientos podrán enviar sus propuestas mediante el formulario disponible en la página web del Consell.

Según ha señalado la institución insular en una nota de prensa, estos reconocimientos tienen como objetivo valorar la labor de personas y entidades que han contribuido de manera destacada a la sociedad mallorquina.

Así, se otorga la Medalla de Honor y Gratitud de la Isla de Mallorca, que puede concederse tanto a personas individuales como a corporaciones y entidades colectivas públicas o privadas.

Otro de los galardones es el de Hija Predilecta o Hijo Predilecto de la Isla de Mallorca, que se dirige a personas nacidas en Mallorca que "hayan demostrado méritos de excepcional calidad".

Igualmente, el de Hija Adoptiva o Hijo Adoptivo de la Isla de Mallorca va destinado a personas no nacidas en Mallorca que hayan destacado por su aportación a la isla.

El Consell otorga también el Diploma de Servicios Honoríficos, al personal funcionario o laboral que se haya distinguido en el cumplimiento de sus servicios a la corporación; y los Premios Jaume II, que reconoce a personas o entidades que durante el 2025 hayan destacado en la promoción de los símbolos, referentes históricos o la identidad de Mallorca.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha destacado que estos galardones "son una manera de valorar el talento, la dedicación y la trayectoria de personas y entidades que, con su trabajo, contribuyen a hacer de Mallorca una isla mejor".

Las personas interesadas pueden presentar tantas propuestas como deseen, siempre acompañadas de una justificación que respalde los méritos de cada candidatura.

Una vez finalizado el plazo de presentación, el pleno del Consell de Mallorca será el encargado de aprobar las distinciones que finalmente se otorguen.