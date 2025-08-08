Abierto el plazo para solicitar ayudas para proyectos de investigación científica y tecnológica en Baleares

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para proyectos de investigación científica y tecnológica (PRD2025).

La convocatoria fue publicada el jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y estará abierta hasta las 13.00 horas del 3 de octubre, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La línea de ayudas está dotada con 3,9 millones de euros y tiene como objetivo apoyar proyectos que se desarrollen en centros de investigación públicos y privados sin ánimo de lucro de Baleares, tanto en su modalidad individual como coordinada.

Entre las principales novedades de esta edición, ha apuntado Educación, destaca una línea prioritaria de financiación, con un máximo de 1,5 millones de euros, destinada a proyectos liderados por jóvenes investigadores que hayan obtenido el título de doctor a partir del año 2015. Además, para facilitar la ejecución de los proyectos, se establece un pago anticipado del 84,6% del importe concedido.

La dotación de esta convocatoria supone un incremento del 160% respecto a la línea de ayudas 2020-2024, que permitió financiar 16 proyectos --12 individuales y cuatro coordinados-- con una inversión total de 1,5 millones de euros procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS).