Abierto el plazo para solicitar ayudas para rehabilitar y conservar el patrimonio histórico de Mallorca

Archivo - Patrimonio cultural, Baleares, yacimiento, teatro romano - ORQUESTRA SIMFÒNICA - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha este martes la convocatoria de ayudas para la rehabilitación y conservación de bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico de la isla, correspondiente al periodo plurianual 2026-2028, con un presupuesto total de más de 1,9 millones de euros.

Las personas y entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes desde este miércoles, 11 de noviembre, hasta el próximo 25 de noviembre, ambos incluidos. Según ha informado la institución en un comunicado, la convocatoria se distribuye en tres anualidades de casi 664.000 euros. De cada anualidad, 125.000 euros se destinan a empresas y cerca de 539.000 euros, a particulares.

Las ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo el apoyo económico a obras e intervenciones de conservación, consolidación, restauración o rehabilitación de inmuebles que forman parte del patrimonio histórico de Mallorca, con el fin de garantizar su preservación, recuperación y difusión.

El importe máximo por beneficiario es de 120.000 euros cuando se trate de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento o jardín histórico, y de 80.000 euros en el resto de los casos.

Pueden solicitarlas personas físicas y jurídicas privadas, con o sin ánimo de lucro, así como las agrupaciones sin personalidad jurídica, comunidades de bienes, comunidades de propietarios y comunidades hereditarias que sean propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre bienes del patrimonio histórico.

El Consell de Mallorca ha detallado que solo se puede presentar una solicitud con persona e inmueble, quedando excluidos de la convocatoria los bienes de titularidad pública o eclesiástica.

Serán subvencionables los honorarios de redacción de proyectos (técnicos, de intervenciones arqueológicas, de conversación y restauración o estudios históricos), así como los gastos de ejecución material de las obras, siempre que se hayan realizado y abonado entre el 16 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Las solicitudes se valorarán en función del grado de protección del inmueble. Tendrán diez puntos los BIC en la categoría de monumento o jardín histórico; ocho puntos los bienes catalogados, y siete o cinco puntos los inmuebles incluidos en un conjunto histórico, según el nivel de protección que tengan en el catálogo municipal.

Las solicitudes se tramitan a través del registro electrónico del Consell. Los modelos de solicitud, los anexos y toda la información relativa a la convocatoria están disponibles en la sede electrónica.