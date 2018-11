La abogacía balear expresa su malestar por el retraso en pagos de Turnos de Oficio y anuncia concentraciones el martes

Actualizado 09/11/2018 11:50:40 CET

El Colegio de Abogados cifra en un millón la deuda con la Comunidad Balear

PALMA DE MALLORCA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), Martín Aleñar, ha expresado este viernes el "enorme malestar" de la abogacía balear, adscrita al Turno de Oficio y de la Asistencia Letrada al Detenido, por "el retraso en los pagos del ministerio de Justicia", y ha anunciado concentraciones para el próximo 13 de noviembre.

En rueda de prensa, Aleñar ha detallado que son tres meses los que se adeudan --cuatro contando octubre-- y ante este "incumplimiento de las promesas reiteradas" harán concentraciones el próximo martes partir de la 13.00 horas en Mallorca (Palma, Manacor, Inca), Ibiza y Menorca.

Los abogados baleares reivindican el abono de las cantidades impagadas desde julio de 2018 --ascienden a más de un millón de euros en Baleares--, el cumplimiento de los plazos relativos al pago mensual del Turno de Oficio, que se mantenga el compromiso del incremento de los baremos y se abonen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018 y por último, que se acometan todas las reformas necesarias para conseguir la "justa remuneración" de todas las actuaciones de la abogacía de oficio, así como las "indignas" compensaciones.

Aleñar ha explicado que el 6 de noviembre, un día antes del pleno de la abogacía española --en el que se iban a tratar estos impagos--, el Ministerio anunció "el desbloqueo del pago" e informó que se iba a pagar en 15 días.

Sin embargo, el decano ha confesado que no está seguro que se cumpla con este plazo y ha dicho que no saben "si será efectivamente así o no".

Aleñar ha aprovechado para criticar las "desigualdades territoriales" que, a su parecer, existen en el Estado entre comunidades y ha exigido una "remuneración justa".