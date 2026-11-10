La abogada de la anciana que se podría enfrentar a un desahucio: "No debe dinero, la quieren fuera para hacer negocio"

La abogada de la anciana que se podría enfrentar a un desahucio: "No debe dinero, la quieren fuera para hacer negocio"
La abogada de la anciana que se podría enfrentar a un desahucio: "No debe dinero, la quieren fuera para hacer negocio" - EUROPA PRESS
Europa Press Baleares
Actualizado: martes, 10 noviembre 2026 13:19
Seguir en

   PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La abogada de Margalida, la anciana de 87 años que se enfrenta a un juicio este martes en el que se dirimirá si debe extinguirse el contrato de renta antigua del piso de Palma en el que vive hace más de seis décadas, ha asegurado que su clienta "no debe dinero" y que las empresas que han adquirido el edificio la quieren fuera "para hacer negocio".

   Según ha subrayado en declaraciones a los medios antes de entrar a la vista judicial la letrada de la familia, Aina Díaz, el proceso no responde a una reclamación económica, ya que no existe impago e incluso son los fondos de inversión los que deben dinero a la inquilina por "haber pagado de más".

Contador

Artículos Relacionados

Una paciente oncológica de 87 años, a juicio para ser desahuciada del piso de Palma en el que lleva viviendo 60 años

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado