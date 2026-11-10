La abogada de la anciana que se podría enfrentar a un desahucio: "No debe dinero, la quieren fuera para hacer negocio" - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Margalida, la anciana de 87 años que se enfrenta a un juicio este martes en el que se dirimirá si debe extinguirse el contrato de renta antigua del piso de Palma en el que vive hace más de seis décadas, ha asegurado que su clienta "no debe dinero" y que las empresas que han adquirido el edificio la quieren fuera "para hacer negocio".

Según ha subrayado en declaraciones a los medios antes de entrar a la vista judicial la letrada de la familia, Aina Díaz, el proceso no responde a una reclamación económica, ya que no existe impago e incluso son los fondos de inversión los que deben dinero a la inquilina por "haber pagado de más".