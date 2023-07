Un abogado asegura que un periodista señaló al exjuez Penalva como autor de una filtración de la causa ORA

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado que en su momento defendió al expolítico del PP Álvaro Gijón y a sus familiares durante un "breve espacio de tiempo" ha asegurado que un periodista le reveló, en relación a una información publicada sobre la causa ORA, que fue el exjuez y ahora acusado Manuel Penalva el autor de dicha filtración.

Así se ha referido el testigo en relación a una noticia publicada, y posteriormente corregida, en la que se hablaba del hallazgo de una gran cantidad de dinero en un piso de la familia Gijón.

"Cuando se estaba registrando el domicilio, no sé en qué momento apareció la filtración. Esa noticia era falsa y fue corregida a posteriori. Al cabo de una o dos semanas estaba en una cafetería, en la misma manzana de los juzgados, y apareció el periodista", ha continuado el letrado.

Según ha relatado, notó que el redactor "no estaba contento con la filtración, que era falsa". "Me dijo que la fuente era buena, me lo dijo muy enserio porque ellos habían metido la pata completamente. Yo le dije 'sí, el pato Donald', y me repitió que la fuente era muy buena", ha continuado el testigo, matizando que finalmente el periodista le confesó que había sido el juez quien le proporcionó la información.

Por otro lado, preguntado por la finalidad del registro de la vivienda de la familia Gijón, el abogado ha negado que el objetivo fuera buscar dinero.