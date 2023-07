Un testigo dice que "intuyó" que investigaban a Roig en la causa ORA tras una conversación con Penalva

Otros declarantes niegan filtrar informaciones a prensa tras declarar ante el exjuez y el exfiscal acusados



PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un testigo, que ha reconocido tener una "amistad importante" con el exjuez Manuel Penalva, ha manifestado este martes ante el Tribunal que "intuyó" que se estaba investigando, en el marco de la causa ORA, al empresario Antoni Roig, a quien él conocía, tras una conversación con el magistrado.

Durante su declaración, el hombre ha respondido, a preguntas del fiscal, que se ofreció a ayudar a Roig comentándole la posibilidad de que estuviera investigado, insistiendo en que tal hecho fue "una intuición" a raíz de conversaciones con Penalva y las noticias que salían en prensa.

Así, preguntado por el contenido de dichas charlas con el juez, el testigo ha detallado que eran "conversaciones de mesa" en las que relacionó al empresario "porque es el marido de una prima y habían coincidido en un evento".

Con todo, ha rechazado que Penalva le hiciera el encargo de hablar con el investigado. "A mi no se me encargó nada. Yo fui a hablar con él y a ponerle sobre aviso, y le dije que si se presentaba igual era mejor". "Él también sabía algo, le habían llegado rumores", ha puntualizado el declarante en referencia a Roig.

OTROS TESTIGOS

El resto de testigos que han declarado este martes en el juicio contra los investigadores del caso Cursach han negado haber filtrado información sobre sus testimonios, tras prestar declaraciones ante el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán.

Uno de ellos, un denunciante británico de Magaluf, ha dicho no recordar si a la hora de declarar había un traductor con él, ya que no sabe hablar español pero su declaración sí está escrita en castellano.

Además, ha contado que, primero, fue a declarar a la oficina del fiscal Subirán, a quien, según ha dicho, dio todos los papeles y documentos, y al día siguiente acudió a los juzgados.

Otra testigo, una mujer que declaró como investigada en el Juzgado de Instrucción 12, ha asegurado también que no conoce a periodistas y que no habló con ningún redactor tras prestar declaración ante el juez Penalva.

Además, ha recordado que en el transcurso de su testimonio en sede judicial sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que salir acompañada de su hermana, que es también la abogada que la asistía.

Esta última ha explicado al Tribunal que, al llegar al Juzgado, vieron a un periodista que conoce en el pasillo y le comentó que iban a la declaración, "pero poco más".

Seguidamente, ha mencionado el receso que se efectuó y ha rememorado que salieron al pasillo, pero en ese momento no habló con el redactor.

"Terminamos la declaración sobre las 15.30 horas. A las 16.48 horas el periodista me envió un mensaje y me dijo que le llamara cuando pudiera. Hablé con él por teléfono y le dije que no le podía decir nada porque estaba todo bajo secreto de sumario, y en ese momento me dijo que ya tenía la declaración", ha expresado la testigo, quien ha confirmado que en el momento de prestar testimonio su hermana estaban en el despacho Penalva, Subirán, Miguel Ángel Blanco e Iván Bandera.

Sin embargo, a preguntas de las defensas, ha destacado que no pudo comprobar si era verdad que el periodista había conseguido la declaración, y ha descrito la actitud del redactor como de "poderío, ir de sobrado".