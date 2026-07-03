Los abogados de oficio en Baleares caen un 12% en cinco años a pesar de alcanzar el récord de actuaciones

Los abogados del turno de oficio en Baleares caen un 12% en cinco años por las condiciones del servicio, según el ICAIB - ICAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los abogados adscritos al turno de oficio en Baleares han pasado de 721 en 2020 a 630 en 2025, un descenso del 12 por ciento que desde el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) atribuyen a las condiciones laborales fijadas por el Ministerio de Justicia.

Pese al descenso, las actuaciones de asistencia judicial gratuitas en las Islas superaron las 70.000 durante 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según los datos del Icaib.

La institución colegial ha celebrado una rueda de prensa este viernes en la que el decano del Icaib, Martín Aleñar, ha calificado esta situación de "maltrato institucional" por parte de los poderes públicos y ha alertado del "deterioro progresivo" que, a su juicio, está sufriendo la profesión.

Para el colegio, según ha informado después en nota de prensa, los abogados de oficio soportan desde hace décadas unas retribuciones "ínfimas" que, además, "llegan tarde y mal", así como diferencias en los baremos de pago entre comunidades autónomas.

Asimismo, ha denunciado públicamente que existen actuaciones imprescindibles para garantizar la defensa de los usuarios que no están remuneradas porque no figuran en el baremo de pago del Ministerio de Justicia.

A ello, según el Icaib, se suma una creciente carga burocrática y la incorporación de nuevas obligaciones y responsabilidades sin contraprestación económica.

La vicedecana, Carmen López, ha criticado que la Ley de Eficiencia, en vigor desde hace un año, condicione el pago de la intervención del abogado en los procesos de negociación previa extrajudicial a que estos concluyan con un acuerdo.

También ha lamentado que el Estado "no haya sido capaz" de articular un sistema que permita a los acusados acceder a un método alternativo de solución de controversias.

Por su parte, Aleñar ha defendido que, si el sistema de justicia gratuita mantiene su capacidad para atender "con calidad y eficacia" el incremento constante de la demanda, es "única y exclusivamente" gracias a los abogados del turno de oficio.

El decano ha reclamado un nuevo marco normativo de asistencia jurídica gratuita que adapte el servicio a los cambios sociales y legislativos producidos desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

A su juicio, esta reforma permitiría corregir los problemas que afectan al colectivo, reducir las diferencias existentes entre comunidades autónomas y garantizar una financiación suficiente del sistema.

En cuanto a las actuaciones durante el año pasado, 41.625 correspondieron al turno de oficio propiamente dicho y las 28.588 restantes al servicio de asistencia letrada al detenido.

Estas cifras, según Aleñar, evidencian "el altísimo valor" del trabajo que desempeñan los abogados del turno de oficio, sobre quienes, ha señalado, recae la defensa de los derechos de las personas con menos recursos y de los colectivos más vulnerables.

El próximo martes la institución celebrará en su sede de Palma un homenaje a la abogacía del turno de oficio, en el que reconocerá la trayectoria de Antònia Mercè Alajarín Mestre, Josep Pere de Luis Ferrer, Higinio Muñoz Llobera y Antonio Serra Esteva.