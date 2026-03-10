Abrazos en Vox, silencio en el PP y gritos de "cobardes" de la izquierda tras la derogación de la ley de memoria

Archivo - Decenas de personas se concentran para pedir la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante un pleno extraordinario en el Parlament balear, a 20 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament en el que se ha derogado la Ley de Memoria Reconocimiento Democráticos de Baleares ha terminado con abrazos entre los miembros de Vox, silencio entre los 'populares' y gritos de "cobardes" lanzados por la bancada de la izquierda.

Poco después de que el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, leyera en voz alta el resultado de la votación (31 votos a favor de la derogación, del PP y Vox, y 26 en contra, del PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos y GxF), han comenzado las reacciones.

Entre los diputados de Vox han primado los abrazos y las caras de alegría, primero desde sus escaños y después desde el rellano del salón de plenos. Allí se han encontrado con el diputado en el Congreso Jorge Campos, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados.

El propio Campos le ha tenido la mano a la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien le ha correspondido con un apretón. La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, le ha dado dos besos a la presidenta, y el diputado Sergio Rodríguez ha estrechado la mano al líder de los 'populares', Sebastià Sagreras.

Más allá de estos tres gestos de Prohens y Sagreras, la bancada del PP ha permanecido en silencio durante la celebración de Vox. Tampoco han aplaudido al conocerse el resultado de la votación, algo que desde la izquierda les han afeado con ironía: "¿No aplaudís ahora?", se ha podido escuchar.

Pero si un grito se ha oído por encima del resto y en reiteradas ocasiones ha sido la acusación de "cobardes", también dirigido a los 'populares' desde la izquierda.

Le Senne ha pedido silencio y ha llegado a plantear la posibilidad de ordenar un receso para calmar los ánimos, algo que finalmente no ha sucedido.

En el exterior del salón de plenos se han encontrado la celebración de Vox y la decepción de múltiples representantes de la Plataforma por la Defensa de la Memoria Democrática, que tras protagonizar una protesta en el exterior del Parlament han seguido la sesión desde el salón de los Pasos Perdidos.