Abre este lunes el plazo para solicitar plaza de educación infantil de 0 a 3 años

Archivo - Varios niños en una guardería - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abrirá este lunes, 13 de abril, el plazo para presentar las solicitudes de una plaza de educación infantil de primer ciclo (0 a 3 años) para el curso 2026/2027.

El período de solicitud permanecerá abierto hasta el 21 de abril y el proceso se podrá llevar a cabo de manera telemática a través de la página web del servicio de escolarización de la CAIB, según ha informado la Conselleria.

Para este curso 2026/2027, Educación prevé autorizar unas 1.200 plazas más que en el curso anterior, de las cuales 500 serán públicas y 700, concertadas.

Esta ampliación permitirá poner a disposición de las familias un total aproximado de 15.300 plazas en Baleares, que se incluyen en la gratuidad de todo el primer ciclo de educación infantil.

En esta línea, la Conselleria ha destacado el refuerzo en la creación y consolidación de plazas públicas de 0 a 3 años, especialmente aquellas gestionadas directamente por el Govern. En concreto, desde septiembre de 2023 hasta hoy, la gestión directa ha pasado de cuatro centros a 29.

De cara al curso 2026/2027, la Conselleria asumirá la gestión de ocho nuevos centros de 0 a 3 años vinculados a diversos CEIP y escoletes. Se trata del CEIP Joan Mas de Pollença; los CEIP Jaume I, Génova y la Soledat de Palma; el CEIP Blanca Dona en Eivissa; así como las escuelas infantiles Son Dameto y Son Gibert de Palma, y la escoleta Can Cantó en Eivissa.

Cabe recordar que en el proceso de escolarización del primer ciclo de infantil, es posible admitir a niños no nacidos con criterios claros y adaptados a los permisos de maternidad y paternidad, la regulación de renuncias y listas de espera, y la flexibilidad en la organización de las aulas.