Abre el plazo para postularse a la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma y al Premio Ramon Llull de 2027

El Govern abre la convocatoria de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma y del Premio Ramon Llull para 2027 - CAIB

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la convocatoria pública y las bases para la concesión de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma y del Premio Ramon Llull para el año 2027.

La resolución de la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

La presidenta del Govern entregará las distinciones en una ceremonia institucional que coincidirá con los actos conmemorativos del Día de Baleares, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La finalidad de la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma es honrar los méritos logrados, de forma individual o colectiva, por las personas físicas y jurídicas que se hayan distinguido por su trayectoria personal o profesional en defensa, promoción o fomento de las instituciones e intereses generales de la Baleares, y cuya labor haya tenido una proyección especial fuera del ámbito autonómico.

Por su parte, el objeto del Premio Ramon Llull es honrar y distinguir, de forma individual o colectiva, a las personas físicas o jurídicas que hayan destacado dentro del territorio de Baleares por los servicios prestados en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de la enseñanza y lingüístico.

Puede ser candidata a estos galardones cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuyos méritos se consideren merecedores de dicha distinción. No obstante, no se permite que una colectividad o entidad solicite estos galardones si la persona interesada forma parte de sus órganos rectores, ni que las propias personas destinatarias de la concesión los soliciten.

Tampoco pueden otorgarse las distinciones a ninguna autoridad del Estado, a excepción del Rey, ni de la propia comunidad autónoma que se encuentre en el ejercicio de su cargo. Asimismo, no pueden concederse a personas condenadas por sentencia firme por algún hecho delictivo.

Las candidaturas deben presentarse de forma independiente para la Medalla de Oro y para el Premio Ramon Llull, dado que son dos galardones que honran méritos y servicios diferentes. Pueden presentarlas las administraciones públicas, los órganos y entes públicos, las asociaciones y las organizaciones representativas de intereses económicos o sociales, y las personas físicas o jurídicas, a título individual o colectivo.

El plazo para presentar candidaturas empieza a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOIB, es decir, este viernes, y finalizará el próximo 15 de diciembre.