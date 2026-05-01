Abre el puente de Sa Colàrsega, en el puerto interior de Ciutadella

Archivo - Puente de Sa Colàrsega, en Ciutadella. - CAIB - Archivo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El puente de Sa Colàrsega, en el puerto interior de Ciutadella, ha abierto este viernes al tráfico de personas, en el marco de la fase final de las obras de rehabilitación impulsadas por el Govern y PortsIB.

Esta apertura, según han informado en un comunicado, supone un nuevo hito en el desarrollo de una actuación que ha permitido compatibilizar la preservación del valor patrimonial de la infraestructura con la mejora de su seguridad estructural. Los trabajos encaran ya su tramo final, tras la instalación del armazón estructural y la colocación del tablero.

En los próximos días está previsto llevar a cabo la prueba de carga del puente, un paso técnico clave para verificar su comportamiento estructural antes de su puesta en funcionamiento completa para el tráfico rodado.

Esta prueba permitirá confirmar que la nueva estructura, integrada en el interior del puente histórico, responde a los estándares de seguridad exigidos.

Paralelamente, la rampa del puerto interior de Ciutadella también ha quedado abierta, lo que facilita la operativa habitual de las embarcaciones y mejora la funcionalidad del puerto en este tramo final de las obras.