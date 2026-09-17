Abren en Eivissa dos expedientes sancionadores por abandono animal con multas de 10.001 euros. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha abierto dos nuevos expedientes sancionadores por abandono animal con multas de 10.001 euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, uno de los expedientes está relacionado con dos perras potencialmente peligrosas encontradas en el aparcamiento de sa Joveria y trasladadas al centro de sa Coma.

Su anterior propietario no tenía licencia y los animales presentaban un buen estado físico. Todavía se encuentran en el centro a la espera de ser adoptadas.

En relación a otro perro de raza pomeranian que llegó a sa Coma en mayo de 2025, el Ayuntamiento ha explicado que se inició el procedimiento administrativo sancionador puesto que el titular del microchip no siguió la legalidad en estos casos, efectuándose la notificación de animal abandonado.

Por el momento, son ya 14 los expedientes por abandono animal registrados este año en el municipio con un importe acumulado de 140.000,14 euros.

El Consistorio ha recordado su voluntad de combatir el abandono de animales y fomentar una tenencia responsable de mascotas. También ha explicado que quien no puede hacerse cargo de un animal, tiene a su disposición la posibilidad de formalizar su renuncia de manera legal en el Centro de Protección Animal de sa Coma.