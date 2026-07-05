Un abuelo se enfrenta a seis años y medio de cárcel por abusar en dos ocasiones de su nieta, menor de edad

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (10.00 horas) el juicio contra un abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta, menor de edad, en dos ocasiones. Fiscalía pide para él penas que suman seis años y medio de cárcel.

Según el escrito del fiscal, uno de los abusos se produjo el 11 de mayo de 2021, aprovechándose el individuo de su condición de abuelo para estar a solas con la niña sin levantar sospechas.

El otro sucedió años atrás, en fecha no determinada pero aproximadamente en 2015, cuando la menor tenía 6 años. Estando en el salón del anterior domicilio de sus abuelos, el acusado le cogió las manos y la obligó a realizarle una masturbación.

Por el primero de los casos, el Ministerio Público solicita un año y medio de cárcel para el hombre, mientras que por el segundo pide cinco años de prisión.

Asimismo, solicita la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros por un tiempo de 15 años, la medida de libertad vigilada por otros cuatro años y que indemnice a la víctima en la cantidad de 12.000 euros.