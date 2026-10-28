La Academia de la Música de España nombra a Maria del Mar Bonet académica de honor

Archivo - La compositora y cantante María del Mar Bonet, durante una de sus actuaciones. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Música de España ha concedido a la cantante y compositora palmesana Maria del Mar Bonet el título de académica de honor.

Se trata de una distinción que entrega por primera vez en su historia para reconocer la "excepcional trayectoria" de diez figuras que han contribuido "al progreso de la música española desde diferentes ámbitos artísticos y profesionales", según ha explicado el sello discográfico Blau Produccions en un comunicado.

Entre los galardonados se incluyen intérpretes, compositores y profesionales de la industria musical, la producción y el periodismo especializado.

Sus carreras representan distintas facetas de la actividad musical, desde la interpretación y la creación hasta la investigación, la divulgación y la crecimiento de la industria discográfica.

Los diez galardonados son Ana Belén, 'Berry' Navarro, Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jesús López, Jordi Savall, Maria del Mar Bonet, Maryní Callejo, Raphael y Teresa Catalán.